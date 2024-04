Le retour à la soul de José James

Le chanteur de Minneapolis José James présente le répertoire de son nouvel album, un recentrage sur ses musiques de cœur, titré de son année de naissance : 1978.

« Je voulais qu’en écoutant 1978, le public ait l’impression que Leon Ware et J Dilla m’avaient écrit un album ensemble », explique José James lorsqu’il évoque son nouvel opus. Du premier, parolier et compositeur de la Motown de légende, père d’un R&B sensuel (Musical Massage, c’est lui), que James a fréquenté à LA, il garde l’idée d’une vibration soul langoureuse. Du second, beatmaker de génie prématurément disparu, artisan du son pour D’Angelo et Erykah Badu, entre autres, il a retenu la place fondamentale de la batterie, et l’esprit d’ouverture. Il en résulte un album qui lui correspond bien, plus convaincant que ses tentatives plus jazz, qui devrait sur scène trouver toute sa dimension.

Vincent Bessières