Un peu plus d’un an après, le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart est de retour rue des Lombards.

C’est entouré d’une sacrée équipe que le saxophoniste débarque de nouveau à Paris. Grégory Privat, orfèvre pianiste, Reggie Washington, référence majuscule de la contrebasse, et Arnaud Dolmen, batteur en haut de l’affiche, soit un trio à l’image de l’esthétique de celui dont la carrière évolue entre les États-Unis, la France et la Guadeloupe. Si son dernier disque, intitulé Harlem Suite, saluait le quartier où il se fit remarquer, le précédent Sone Ka larevenait sur l’influence persistante de la bande-son de la Guadeloupe où il est né en 1962. Sans oublier Hazzan qui évoquait la liturgie juive pour celui dont le père n’était autre que André Schwarz-Bart, l’auteur du Dernier des justes. Autant d’influences qui font de ce musicien, sevré de soul et de musiques classiques, un homme au diapason du tout-monde.

Jacques Denis