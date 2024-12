Gary Brunton « Spacecraft »

Nouveau groupe pour le contrebassiste anglais Gary Brunton, qui pourrait bien s’envoler très haut dans les voies de la musique.

Le contrebassiste du trio Night Bus, Gary Brunton, présente un nouveau projet qui met en exergue deux jeunes voix parmi les plus singulières au saxophone sur la scène du jazz contemporain : l’altiste Léa Ciechelski, entendu avec le quartet Prospectus (lauréat Jazz Migration) et le power groupe Big Fish d’une part ; la ténor Emma Rawicz, compatriote de Brunton, nouvelle sensation de la scène British, auteure d’un album remarqué chez ACT. Deux femmes positionnées en front-line, dont les lignes s’entrelacent et se répondent, par un musicien habitué à porter des groupes depuis sa contrebasse : il œuvre dans celui-ci en cheville avec Simon Goubert (le batteur de Night Bus) et le guitariste Benjamin Garson. On ne manquera la première apparition sur la scène du Pan Piper de ce groupe prometteur.

Vincent Bessières