Lumio ou la rencontre d’A Filletta, Abdullah Miniawy et Peter Corser

Sous le nom de Lumio, cette rencontre du troisième type qui unit A Filletta, Abdullah Miniawy et Peter Corser laisse entrevoir d’autres manières d’entendre le monde.



C’est autour de la voix de l’Égyptien Abdullah Miniawy, poète slammeur des plus actifs lors de la révolution qui agita son pays, et du souffle circulaire du saxophoniste Peter Corser que s’est bâtie cette création avec l’ensemble polyphonique emmené par le poète, chanteur et compositeur corse Jean-Claude Acquaviva. Son nom, Lumio ; ses ambitions, inventer une « osmose cosmique » où liberté et spiritualité peuvent faire chœur à la recherche des plus courts chemins entre zéro et l’infini. De quoi slalomer entre les maux afin de faire surgir une autre poétique de la relation à l’autre, perçu non comme un potentiel adversaire mais comme un réel partenaire, tous au diapason d’une vision où les démarcations entre les traditions et les savoir-faire n’ont plus voix au chapitre.

Jacques Denis