“LéNo” avec Leonardo Montana et Arnaud Dolmen

Porté par Leonardo Montana et Arnaud Dolmen, ce duo piano-batterie aux accents caraïbéens est une merveille de dialogue et d’interaction.

Ces deux-là s’entendent si bien que d’un quartet, ils ont fini par tirer un duo auquel ils ont donné un nom fusionnel basé sur la contraction de leurs prénoms : « LéNo », c’est d’une part, Leonardo Montana, pianiste pétri de culture brésilienne, de rythmes caraïbes et de joie du jazz ; et d’autre part, Arnaud Dolmen, batteur émérite, qui a trouvé dans ses origines guadeloupéennes la matrice d’une grande partie de son jeu. Entre eux, la musique fait des étincelles, habitués qu’ils sont à interagir de façon quasi télépathique, le piano se faisant percussif et la batterie se faisant mélodieuse. Un dialogue fécond, dans lequel l’absence de contrebasse ne se fait jamais sentir, porté par des jeux rythmiques et des échanges constamment nourris dans le feu de l’action.

Vincent Bessières