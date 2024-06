François Moschetta fait son « Mozart One Piano Show »

Le pianiste François Moschetta, seul en scène avec son instrument, célèbre Mozart avec humour et en musique.

Peut-on faire une punchline assis au piano ? C’est le pari du pianiste François Moschetta, formé au Conservatoire de Toulouse puis à Paris auprès de Michel Béroff et Marie-Josèphe Jude. Dans son Mozart One Piano Show, il explore la vie et l’œuvre de Mozart, qu’il n’hésite pas à désacraliser (« avant de parler de génie, est-ce qu’on ne devrait pas parler de reproduction sociale ? ») tout en mettant en avant la force et même l’âme de sa musique. C’est que le spectacle porte aussi la réflexion personnelle d’un pianiste qui, attiré d’abord par les musiques les musiques plus expansives et les pyrotechnies pianistiques de Rachmaninov ou de Prokofiev, entre peu à peu dans le mystère mozartien.

Un pianiste qui parle

Le format est bien celui du stand-up mais, dans ce seul en scène, la voix du pianiste et celle du piano se partagent le propos ; ce ne sont pas de simples illustrations musicales, mais un relais où les notes de Mozart savent se faire tout aussi percutantes que les mots choisis du pianiste-comédien, qui avait bien rôdé, lors du confinement, son approche didactique et humoristique du répertoire à travers sa chaîne YouTube, « Un pianiste qui parle ? ».

Jean-Guillaume Lebrun