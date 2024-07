Grand adepte des sports de glisse et d’accroche, passionné par l’image, le chorégraphe Jean-Camille Goimard livre ici sa dernière création, entre nature et environnement numérique, synthèse d’une démarche singulière sur la planète danse.

Il est heureux que Jean-Camille Goimard n’ait pas voulu choisir entre le théâtre documentaire, la danse, le cirque, le sport, ou le reportage vidéo. Son spectacle Lévitation, aux frontières des genres, des disciplines et des pratiques, est une traversée visuelle, sonore et chorégraphique qui met le réel à l’épreuve d’un rêve – celui de voler, voire même tout simplement de léviter. Un grand cylindre planté sur la pelouse et sous un ciel étoilé sert d’écrin aux évolutions de deux danseurs, cerné d’un tulle qui servira de surface de projection au dispositif de mapping vidéo. L’image nous plonge tout de suite dans le vif du sujet, ou plutôt dans la source d’inspiration du spectacle : la pratique de sport extrême qu’est le base-jump. On y suit ces alpinistes en parachute et wingsuit au cœur de paysages naturels impressionnants, faire le grand saut. C’est vertigineux et totalement renversant. À plusieurs reprises au cours du spectacle, ces images au plus proche du réel et parfois même en caméra subjective reviennent, accompagnées de témoignages touchant au mode de vie, à la philosophie de cette pratique, et au rapport à la nature de ces hommes trompe-la-mort.

Porter ensemble nos espoirs d’envol

Dans cet environnement puissant, le chorégraphe réussit le défi de faire exister le corps et la danse. D’abord à travers leur mystère, dans une danse de chrysalide et de tournoiement qui nous rappelle Loïe Fuller – après tout, le dispositif de Lévitation n’est-il pas l’héritage de cette pionnière de la danse et des projections lumineuses ? La relation entre les deux hommes creuse la question du rapport à la gravité, dans des jeux de poids et de contrepoids, de portés, empruntant autant aux techniques de contact de la danse contemporaine que d’acrobatie du cirque. Cette physicalité autant que les instants suspendus donnent à Lévitation une véritable dimension onirique, tout à ces deux hommes qui portent ensemble le même espoir d’envol. On ne peut pas ici tout dire du spectacle au risque de divulgâcher les surprises qu’offre la scénographie et les sensations que nous donne la danse. On peut juste saluer la promesse tacite du titre du spectacle, et l’expérience sensible qui nous est donnée à vivre au contact de cette pratique. Elles nous conduisent à croire que, peut-être, les rêves sont faits pour être réalisés.

Nathalie Yokel