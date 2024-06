1 voix, 6 cordes

Hommage à Claude Nougaro, le chanteur et le poète, par deux musiciens qui l’ont bien connu, le chanteur et trompettiste Yvan Cujious et le guitariste de jazz Louis Winsberg.

« Une voix, dix doigts » : c’est le titre d’un album, enregistré par Claude Nougaro en duo avec le pianiste Maurice Vander, paru en 1991. Sur ce principe, le chanteur et trompettiste toulousain Yvan Cujious a imaginé « Une voix, six cordes » : un autre duo, qu’il forme avec le guitariste de jazz Louis Winsberg, en hommage au chanteur qu’il a bien connu, dont il célèbre régulièrement la mémoire. Sur des arrangements de Winsberg (qui eut, lui aussi, l’occasion de fréquenter le maitre), qui accompagne et improvise à la guitare acoustique avec le talent qu’on lui sait, le tandem explore le répertoire du troubadour toulousain disparu voici vingt ans, au fil d’un spectacle dans lequel Cujious — également homme de radio — éclaire les chansons de sa familiarité avec son mentor, de traits d’humour, d’anecdotes personnelles et de clins d’œil. Les deux musiciens présentent en Avignon la version scénique de leur projet, incarné par un album paru au printemps.

Vincent Bessières