Avec Malaise dans la civilisation, les québécois Alix Dufresne et Étienne Lepage troublent les codes sociétaux et théâtraux, jouent de façon subtile entre rire et malaise et orchestrent de manière incessante la surprise.

Ils sont quatre à débouler sur scène, deux jeunes femmes puis deux hommes, surpris de pénétrer dans ce lieu et plus encore de constater qu’un public les regarde. D’abord gênés même si souriants, ils se mettent à explorer l’endroit, ses accessoires et plus tard ses tréfonds. Bientôt acclimatés, la conversation entre eux s’entame, anodine ou philosophique, mais d’une philosophie à l’emporte-pièce. Comme de vieux enfants n’ayant jamais acquis aucune maturité, ils n’ont pas ou peu intégré les conventions sociales. L’un tente de s’assoir beaucoup trop près de l’autre, quand l’autre zyeute le yaourt à la vanille de l’une, bien tenté aussi par sa pomme.

Un monde absurde entre humour et tragédie

D’accidents en disputes, ces grands adolescents mal dégrossis vont vivre quelques catastrophes qui nous feront tressaillir. Ayant le plus grand mal à réfréner leur curiosité et leurs pulsions, ils vont nous faire hurler de rire mais aussi créer le malaise, d’autant qu’ils ne cessent de nous prendre à partie. Il en va ainsi d’une discussion lunaire sur nos actions, la vérité et le néant qui se poursuit en crise d’angoisse. Crise d’angoisse qui tente d’être tendrement soulagée, mais qui trop étreint étouffe. Dans cette fausse pièce de théâtre mettant en scène une micro-société totalement décalée, Rose-Anne Déry, Maxime Genois, Renaud Lacelle-Bourdon et Alice Moreault s’avèrent être de remarquables comédiens, plus vrais que nature. Un vrai coup de cœur !

Delphine Baffour