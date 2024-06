Alors qu’ils voyagent habituellement entre Amsterdam, Mexico et Paris, les artistes du Snowapple Collective font escale à Avignon pour un mois avec une version cabaret de leur pièce Cyborg Experiment #1. Une plongée dans l’univers fantastique et futuriste d’Eva Schumacher et ses complices, qui ne laisse pas de marbre.

Elles et ils sont aux manettes des micros et des instruments, habillés de noir, de blanc et d’argenté. Les musiciens du Snowapple Collective accueillent leurs spectateurs avec des airs sidérés, semblant analyser leur environnement et notre arrivée. Sont-ils humains ? C’est tout l’objet du projet, coordonné par Eva Schumacher qui accompagne le quatuor de cyborgs en tant que narratrice. Avec humour, elle dirige le spectacle en introduisant des tableaux musicaux guidés par la lecture de poèmes, qui sonnent presque comme des avertissements : ne sommes-nous pas des illusions de nous-mêmes ?

« Croyez-vous aux utopies ? »

Le texte interpelle sur différents aspects de notre existence. Pour ce faire, l’autrice et ses interprètes usent de la philosophie, de la littérature, mais aussi de la science, pour soumettre nos croyances à rude épreuve. Tout y passe : nos colères, nos amours, nos lendemains… La figure du cyborg, point de départ de la pièce, est un joli subterfuge pour donner matière au travail du collectif : cette mise à distance iréelle « permet d’ouvrir une porte vers d’autres façons d’être soi, d’agir sur le monde qui nous entoure, de chercher à se jouer des normes, des contraintes et de la réalité ». Une expérience à tenter.

Louise Chevillard