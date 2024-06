Jeanne Béziers adapte Carmen dans une forme de théâtre musical contemporain où elle mêle le destin de l’héroïne de l’opéra de Bizet avec les témoignages de femmes victimes de violence hébergées au Relais des Possibles.

Pour son douzième spectacle avec macompagnie, Jeanne Béziers concrétise le désir qu’elle nourrissait depuis quelque temps « de travailler sur la retranscription de l’oral à l’écrit », en répondant à une demande d’animation d’ateliers du Relais des Possibles, structure d’accueil pour femmes victimes de violences à Aix-en-Provence. L’écriture de Prends garde à toi ! s’est faite au fil des témoignages des résidentes qui avaient découvert Carmen dans une adaptation cinématographique. À rebours de la sacralisation qui entoure souvent le genre lyrique, celles-ci se sont emparées de l’opéra de Bizet comme d’un matériau familier. Carmen est devenue comme une grande sœur avec une force de caractère inspirant deux voisines, qui commentent sa destinée en même temps qu’elles parlent de la leur. Aux paroles du XIXème siècle du livret de Meilhac et Halévy se mêlent celles des femmes d’aujourd’hui, dans une théâtralisation en forme de miroir qui dépasse le récit de victime. Par la fiction, cette restitution d’émotions accompagne la reprise en main d’histoires d’amour qui ne se laissent plus enfermer dans une souffrance.

Une ouverture universelle

Éclairé d’une manière nouvelle, l’opéra, avec la musique, donne une ouverture universelle à cette émancipation féminine. Réalisée par Martin Mabz, l’adaptation de la partition de Bizet pour piano, orgue de barbarie et batterie, assume une dimension populaire et ramasse le drame à l’essentiel, sans entrer dans le détail de toutes les péripéties. Le spectacle ne se referme pas sur la mort de Carmen, et esquisse la suite pour les deux voisines. Accompagnée par Gerhard Willert, qui s’inscrit dans la lignée de Brecht, Jeanne Béziers réinvente le tragique en une fête de la présence scénique où le comique et l’adresse au public ne sont pas absents. Après une sortie de résidence pour les 40 ans du Relais des Possibles, la création de Prends garde à toi ! à Avignon sera prolongée par des rencontres autour d’un spectacle qui s’appuie sur les ressources multiséculaires de la fiction théâtrale pour faire bouger les lignes du réel.

Gilles Charlassier