Deux sonates de Beethoven et la Troisième de Brahms sous les doigts de François-Frédéric Guy, l’un de leurs meilleurs interprètes actuels.

Il y a un peu plus de quinze ans, François-Frédéric Guy proposait une fascinante plongée dans le corpus des 32 sonates pour piano de Beethoven, condensé en quelques concerts et consigné dans un indispensable enregistrement (label Zig-Zag Territoires). Ce n’était, de son aveu même, que le début d’un voyage. Depuis, après avoir parcouru inlassablement l’œuvre de Beethoven, de la musique de chambre aux concertos (enregistrés deux fois, dont le dernier en dirigeant du piano – tout aussi indispensable intégrale publiée par le Printemps des Arts de Monte-Carlo), il remet sur le métier ces sonates qui sont pour lui « l’alpha et l’oméga de la musique ». Il interprète ici les sonates « Clair de lune » et « Waldstein », marquées par l’élan romantique, et la Troisième Sonate de Brahms, « symphonie déguisée », captivante et gigantesque, d’un jeune musicien de vingt ans tout imprégné, lui aussi, de l’héritage beethovénien.

Jean-Guillaume Lebrun