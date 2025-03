Première parisienne de « Gypsy » de Laurent Pelly

Laurent Pelly fait découvrir la comédie musicale Gypsy au public français, avec l’Orchestre de Paris dirigé par Gareth Valentine.

Propulsée dès son plus jeune âge sur le devant de la scène, avec sa sœur June, par une mère avide de gloire, l’artiste de burlesque américain et strip-teaseuse Gypsy Rose Lee a raconté sa destinée haute en couleur dans des Mémoires qui ont été adaptées par Arthur Laurents pour Broadway. Créée en 1959 à Broadway avec des lyrics de Stephen Sondheim, une partition de Jule Styne, une mise en scène et une chorégraphie de Jerome Robbins, la comédie musicale Gypsy, considérée comme un chef-d’oeuvre du genre, n’avait encore jamais été donnée en France. Interprète reconnu de ce répertoire, que le Châtelet a accueilli à plusieurs reprises, Gareth Valentine dirige l’Orchestre de Paris dans un spectacle de Laurent Pelly, avec Natalie Dessay et Neïma Naouri, mère et fille à la ville comme Rose et Louise sur la scène.

Gilles Charlassier