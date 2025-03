« Le Freischütz » de Weber au Théâtre des Champs-Élysées

Antonello Manacorda dirige le Singspiel de Weber, acte fondateur de l’opéra romantique, en version de concert.

D’Armide à Alcina, de Didon et Énée à La Flûte enchantée, la magie habite l’histoire de l’opéra. Mais la figure maléfique de Samiel, dans Le Freischütz, apporte quelque chose de nouveau, au-delà de ces balles enchantées qu’il offre à Max pour remporter un concours de tir et la main de la pure Agathe : l’élément fantastique, consubstantiel au romantisme, qui puise dans l’univers du folklore germanique (voir Hoffmann, Goethe ou Nodier). Weber fait passer cet état d’étrangeté dans la musique et crée un espace sonore qui met en relation les créatures terrestres et l’au-delà, infernal ou sublunaire. C’est ce qui fait que Le Freischütz se prête si bien à une version de concert, confiée ici au sobre Antonello Manacorda à la tête de la Kammerakademie Potsdam et du RIAS Kammerchor, avec la prise de rôle attendue du ténor Charles Castronovo (Max) et de Golda Schultz, déjà familière du personnage d’Agathe.

Jean-Guillaume Lebrun