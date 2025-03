Le pianiste András Schiff interprète L’Art de la fugue, testament musical de Bach.

Peu de musiciens connaissent Bach aussi bien qu’András Schiff, dont les enregistrements réalisés pour Decca il y a plus de quarante ans demeurent une référence, exemple de rigueur et de limpidité. Et pourtant, le pianiste hongrois devenu citoyen britannique (et anobli en 2014) n’a abordé que récemment au concert L’Art de la fugue – qu’il n’a à ce jour pas enregistré. C’est donc une interprétation mûrie au long de plusieurs décennies qu’il livre ici des quatorze fugues et quatre canons, dans cette Grande Salle Pierre Boulez où il a fait résonner ces dernières années les Concertos, les Variations Goldberg ou Le Clavier bien tempéré.

Jean-Guillaume Lebrun