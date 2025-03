Quatuor Diotima et Orchestre national de France

L’Estonienne Kristiina Poska dirige Beethoven et la création d’un concerto pour quatuor et orchestre de Bruno Mantovani.

Deux siècles et demi après Haydn et Mozart, le quatuor à cordes offre toujours aux compositeurs une source intarissable d’inspiration. Certains pourtant se lancent le défi de confronter ce monde à quatre à un univers plus grand encore, celui de l’orchestre, tels Morton Feldman, Helmut Lachenmann, Emmanuel Nunes, Pascal Dusapin, Philippe Manoury ou encore John Adams. Avec Cadenza III, Bruno Mantovani s’y essaie à son tour, fort d’une riche expérience du quatuor à cordes (sept à ce jour) et d’un don certain pour l’écriture orchestrale. Il retrouve ici le Quatuor Diotima, quatre ans après le Quatuor n° 7. En regard, toujours sous la direction de Kristiina Poska, un modèle symphonique absolu : la Cinquième de Beethoven.

Jean-Guillaume Lebrun