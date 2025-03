Christoy Loy fait ses débuts à l’Opéra de Paris, avec une mise en scène du Trittico de Puccini, créée à Salzbourg en 2022, et qui bouscule l’ordre habituel des trois ouvrages.

Si l’idée d’écrire un trilogie d’opéras courts en un acte émerge chez Puccini dès le succès de Tosca en 1900, ce n’est qu’en 1918, au Metropolitan Opera à New York, qu’est créé Il Trittico, alors que la guerre venait de ravager l’Europe. Empruntant son titre à l’une des formes picturales des retables, l’ouvrage fait contraster trois histoires. Il Tabarro est un drame passionnel sur les bords de la Seine aux accents véristes. Entièrement écrit pour voix de femmes, Suor Angelica narre la tragédie intime d’une religieuse dans un couvent près de Sienne, apprenant la mort du fils que sa famille lui avait enlevé. Quant à Gianni Schicchi, comédie truculente développée à partir de quelques vers de La Divine Comédie de Dante, ce chef-d’oeuvre d’invention comique a connu sa propre postérité indépendamment des deux autres volets beaucoup plus rarement joués.

Du comique au tragique

Pour son retour à l’Opéra de Paris quinze ans après la mise en scène de Luca Ronconi, venue de La Scala de Milan, qui marquait l’entrée au répertoire du Trittico à Bastille – la seule autre intégrale parisienne, à Garnier, datait de 1987 –, Christof Loy rebat les cartes de l’ordre usuel qui conclut le cycle avec Gianni Schicchi. Sous la direction de Carlo Rizzi, Asmik Grigorian incarne les trois grands rôles féminins de Lauretta, Giorgetta et Angelica, dans un spectacle coproduit avec le Festival de Salzbourg, qui s’ouvre sur la satire florentine autour de la succession Donati, et se referme sur le désespoir d’une mère éplorée et déshéritée.

Gilles Charlassier