L’Atelier de Paris propose avec Fila Fila Manani la deuxième édition de son temps fort dédié au jeune public sourd ou présentant des troubles auditifs.

Pour son temps fort dédié aux enfants sourds et malentendants, l’Atelier de Paris a passé commande d’une pièce au chorégraphe Tidiani N’Diaye. Avec Fila Fila Manani, qu’il interprète avec l’artiste sourde Thumette Léon, il interroge de façon plastique et poétique à la fois la destruction de notre environnement et la place de LSF dans l’art chorégraphique. Tous et toutes, malentendants ou non, pourront découvrir ensemble ce spectacle dans quatorze lieux d’Ile-de-France : établissements scolaires, centres médicaux-sociaux et bibliothèques-pôles sourds de la Ville de Paris.

Delphine Baffour