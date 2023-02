Les Ailes du désir de Bruno Bouché

Bruno Bouché et le Ballet de l’Opéra national du Rhin font danser Les Ailes du désir.

Ancien danseur du Ballet de l’Opéra national de Paris devenu depuis 2017 directeur de celui du Rhin, Bruno Bouché a fait le pari un peu fou de créer une version scénique du film culte de Wim Wenders, Les Ailes du désir. S’il ne s’agit pas d’une transposition, on retrouve dans cette pièce en deux actes les anges Damiel, Cassiel et une nuée de leurs congénères couvrant de leurs regards bienveillants les habitants d’un Berlin désolé et non encore réunifié, comme la trapéziste Marion, âme triste et esseulée dont Damiel tombe amoureux. La troupe mulhousienne brille dans ce spectacle qui offre de très beaux ensembles et pas de deux.

Delphine Baffour