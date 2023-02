Les « Filles-Pétroles » de Nadia Beugré

Nadia Beugré crée un duo pour deux jeunes danseuses ivoiriennes comme elle, deux « Filles-Pétroles qu’il ne faut pas laisser s’évaporer ».

Elles ont grandi à Abobo, commune la plus peuplée et la plus pauvre d’Abidjan, réputée aussi la plus dangereuse. Nommée « Abobo-la-guerre » ou « Abobo-Bagdad » pendant les années qui ont opposé les pro-Ouattara aux pro-Gbagbo, elle tente aujourd’hui de devenir « Abobo-la-belle » avec son stade flambant neuf, son Musée des cultures contemporaines et bientôt sa ligne de métro. Quand Nadia Beugré a rencontré Aya Labarest, elle s’est vue 25 ans en arrière. Même jeunesse instable, même façon de se jeter dans la danse comme on se jette dans l’arène. Aya « est devenue La Chinoise en raison de la spécificité de certains mouvements qu’elle exécute. Coupé-décalé, roukasskass, figures acrobatiques, elle s’est emparée d’un espace traditionnellement réservé aux hommes pour revendiquer une sexualité, prendre place et déconstruire une féminité assignée. Aya traine toujours avec Christelle [Ehoué], dite Gros Camion, en raison de sa corpulence, un nom qu’elle assume avec une gouaille irrésistible. »

Dialogue entre générations

C’est pour et avec elles que Nadia Beugré crée Filles-Pétroles, un dialogue entre deux générations qui s’écrit entre la France et la Côte d’Ivoire, entre le quotidien d’Aya et Christelle à Abobo et les studios de danse de Vitry-sur-Seine, Rungis ou Sète. Lors du processus de recherche, des périodes d’ateliers avec sept autres jeunes danseuses d’Abidjan ont eu lieu dans le cadre d’un programme d’accompagnement de jeunes femmes ivoiriennes par l’association Libr’Arts. La chorégraphe essaie de mettre en place une formation pour toutes ces filles qui ont du talent à revendre et des choses à dire. Elle aimerait les accompagner comme elle a été elle-même accompagnée par Béatrice Kombé « celle qui a fait de moi ce que je suis » avoue-t-elle.

Delphine Baffour