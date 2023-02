Essonne Danse 2023 rayonne dans tout le département

Hip hop ou contemporain, le festival Essonne Danse fait vivre le département au rythme de la danse pendant un mois et demi.

Avec plus d’une trentaine de pièces données dans les théâtres, les espaces culturels, les salles polyvalentes mais aussi à l’Université, le festival Essonne Danse rayonne dans tout le département. Sylvère Lamotte, qui y est en résidence de 2021 à 2023, y propose pas moins de quatre spectacles. Avec Voyage au bout de l’ennui adressé à tous les publics, il fait du sentiment de vacuité un formidable tremplin vers l’imaginaire. Avec Ruines, il met sa danse contact au service des passions humaines entre violence et déploration. Dans Tout ce fracas il interroge avec délicatesse la puissance d’agir du corps, qu’il soit traumatisé ou non. Avec Gagnés par la nuit enfin, il ouvre une fenêtre sur sa prochaine création : un duo inspiré par les Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes.

Une myriade de talents

Parmi les chorégraphes établis on retrouve Ambra Senatore qui, associée au chef d’orchestre Jérôme Correas, fait souffler un vent de liberté et d’ironie sur la musique baroque dans Café Libertá ; Amala Dianor qui avec son épatant Urgence donne la parole à cinq jeunes danseurs issus des quartiers populaires de la banlieue lyonnaise ; le décoiffant Zéphyr de Mourad Merzouki. Mais d’autres un peu moins connus méritent toute notre attention. C’est le cas de Rafael Smadja qui propose en diptyque ElGed(j)i et Molo(Kheya), deux pièces pleine de tendresse en hommage à ses grands-parents. Comme du collectif PJPP dont on rêve de voir Les déclinaisons de la Navarre tant l’inventivité et l’humour des Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre nous ont emportés.

Delphine Baffour