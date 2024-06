Sortant des murs du théâtre, la Cie Daruma propose une pièce chorégraphique puissante sur la force salvatrice du collectif.

Snatch !, voilà qui sonne comme une punchline dynamique. S’arracher, c’est peut-être une façon chorégraphique de prendre son élan. Mais façon Cie Daruma, cela devient une danse qui se joue du hip hop, de la danse contemporaine, émaillés de portés acrobatiques. Cachées au départ dans le public, libres mais liées l’une à l’autre comme des particules élémentaires, Milène Duhameau (la chorégraphe), Stéphanie Jardin, Félicie Roland et Elise Nagy travaillent en multipliant les appuis, les possibilités, les rebonds, les déséquilibres, les appels. Entre elles se crée une alchimie sensitive, une écoute qui laisse pourtant une liberté absolue à chacune. Si le vocabulaire hip-hop est la base de leur spectacle, il n’est jamais démonstratif mais s’insère dans une chorégraphie fluide, instaurant des rencontres inopinées entre les quatre danseuses. Id.Fx., un duo de musiciens électro-acoustiques formé par Marion Lhoutellier (violon, claviers, chant) et Tom Couineau (batterie électronique, claviers, chant), fait fusionner la pulsation des basses, des nappes synthétiques et des mélodies entêtantes.

Agnès Izrine