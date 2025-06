Anne Nguyen explore dans cette pièce le lien entre les racines ancestrales de la danse et de la musique et leurs déclinaisons urbaines.

Le terme « superstrat » désigne les traces laissées dans une langue par une autre langue. C’est pourquoi Anne Nguyen l’a choisi comme titre pour sa création chorégraphique qui fait appel au danseur Mark-Wilfried Kouadio alias Willy Kazzama, Ivoirien, ayant remporté de nombreux prix lors de compétitions collectives de danses urbaines et traditionnelles. Car, dans son corps, sont inscrites toutes les strates qui jalonnent son parcours de danseur, et au-delà, tout l’imaginaire, les mémoires, qui créent le lien entre les racines ancestrales de la danse et de la musique et le patrimoine de la diaspora afro-américaine. Mais surtout, Willy Kazzama, indépendamment de toute influence culturelle, est un danseur exceptionnel, au jeu de jambes fascinant, à la gestuelle hautement virtuose, d’une souplesse ahurissante, dont bien sûr on peut distinguer les origines, mais qui reste éminemment singulière, car retravaillée, transfigurée par son langage personnel. D’où [superstrat[ !

Agnès Izrine