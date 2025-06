Dans Les Dactylos de l’Américain Murray Schisgal, deux employés de bureau se rencontrent et apprennent à se connaître… Éric Chantelauze met en scène cette comédie sur la monotonie du quotidien et les espoirs jamais réalisés.

C’est avec Les Dactylos et Les Tigres que l’on découvre en France l’auteur Murray Schisgal (1926 – 2020), grâce à Laurent Terzieff qui les met en scène en 1963 et entame ainsi une longue relation avec l’écriture de l’Américain. Plus de 60 ans après cette première, Éric Chantelauze nous fait redécouvrir Les Dactylos, dont les personnages de Sylvia et de Paul résonnent selon lui avec notre époque. « À travers leur solitude, leur besoin d’être aimé, leur renoncement, leurs espoirs déçus, ils nous racontent ce qu’un homme et une femme travaillant ensemble pourraient vivre aujourd’hui », estime le metteur en scène. Avec lui et les comédiens Valentine Revel-Mouroz et Jérôme Rodriguez, on vit une journée de travail qui se répète pendant 40 ans.

Travail, amour et renoncement

Sans chercher à ancrer ses deux protagonistes « dans un passé pittoresque, dans une mélancolie vintage », ni à « moderniser le cadre dans lequel ils évoluent », Éric Chantelauze donne à voir leur peine, leur difficulté à vivre mais aussi leurs espoirs, aussi irréalisés demeurent-ils. Fondée sur un principe de répétition qui confine à l’absurde, cette comédie qui donne à voir un quotidien monotone est aussi pleine de tendresse pour les protagonistes. Ces employés qui nous ressemblent, dit le metteur en scène, « rappellent à chaque spectateur que chacun est responsable de sa joie et qu’il est facile de s’endormir dans son bureau ou dans son couple et de se réveiller soudain très vieux. »

Anaïs Heluin