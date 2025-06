Droit à l’échec et droit au plagiat, la première série des formes Vive le sujet ! met le spectacle en abîme avec Olga Dukhovna et Wael Kadour.

Formes courtes, Vive le sujet ! constitue habituellement un espace d’expérimentation passionnant. La première série, cette année, verra se succéder le metteur en scène syrien Wael Kadour et la danseuse chorégraphe ukrainienne Olga Dukhovna. Cette dernière réfléchit, dans une performance dansée, à la question du plagiat, particulièrement sensible dans le domaine de la danse. À la fois conférence Powerpoint et production en direct, Un spectacle que la loi considérera comme mien se demande en dansant « comment créer à partir d’une base qui ne m’appartient pas ».

Entre fragilité des soutiens et diktats politiques

Wael Kadour revient quant à lui sur la pièce que le metteur en scène soudanais Yasser Abdel Latif, depuis décédé, avait montée à Damas il y a 17 ans. Un échec, en raison des pressions des producteurs, que le metteur en scène syrien exilé en France tente de réhabiliter. Autour du quatrième acte d’Un ennemi du peuple d’Ibsen, Chapitre quatre fait spectacle des conditions de travail d’artistes, entre fragilité des soutiens et diktats politiques, au prisme du fameux « lanceur d’alerte » d’Ibsen, le docteur Stockmann.

Eric Demey