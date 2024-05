Festival Solstice met le cirque à l’honneur

Cette programmation hors les murs de l’Azimut met le cirque à l’honneur dans les villes d’Antony et de Châtenay-Malabry.

Au centre du temps fort, une soirée événement : la 20e convention de la Fédération mondiale de jonglage se tient au théâtre Firmin Gémier. Auparavant, on aura pu se promener entre parenthèse suspendue et ambiances surchauffées. Le magnifique Bleu tenace de Chloé Moglia, tout en hauteur et en arrêt sur image, côtoie Drop, de la compagnie Crazy R, qui allie cirque et rugby dans d’impressionnantes prouesses aériennes. La compagnie Les Mélangeurs propose, avec Vïa, une variation entre le cirque et la musique, une discipline qui reste très présente dans le festival à travers d’autres concerts (Eliasse, Radio Byzance). Le cirque équestre est aussi présent à travers le travail de la compagnie Lawen, tout en complicité avec ses trois chevaux. Et pourquoi ne pas finir avec le déjanté Smashed 2, un incontournable du jonglage ?

Nathalie Yokel