Chaque année depuis 2000, le festival Solstice clôt la saison de L’Azimut, en invitant des artistes de cirque et des musiciens à s’emparer de lieux parfois inattendus dans Antony, Châtenay-Malabry et Massy. Les spectacles, tous gratuits, souvent en plein air, ont lieu du 17 au 25 juin.

Le Festival Solstice inclut toujours des concerts, pour que la fête, de préférence populaire, soit de la partie : Kandy Guira puis Pat Kalla et le Super Mojo le premier weekend, puis ¿Who’s The Cuban? suivi par un bal mené tambour battant par les artistes de la Bande à Tyrex le second weekend. Mais Solstice c’est avant toute chose des spectacles de cirque, avec un large spectre de disciplines qui couvrent le clown-punk-acrobatique (STEK, cie Intrepidus), la prise de risque en balançoire (La balançoire géante, La Volte Cirque), l’équilibre philosophique (Rapprochons-nous, La Mondiale Générale) ou la chorégraphie pour acrobates-danseurs sur structure monumentale (Leminiscate, cie Bivouac).

Des concerts et du cirque pour fêter les beaux jours

Il y en a donc pour tous les goûts, comme pour tous les publics, du très entraînant comme les propositions de La Bande à Tyrex ou du plus contemplatif comme À 2 mètres de Jesse Huygh. Plusieurs spectacles iront même chercher la participation du public : Damoclès du Cirque Inextrémiste, et le très enthousiasmant We Agree To Disagree du collectif belge Les Malunés. À noter deux spectacles à la distribution 100% féminine : Top Down de La Triochka et Women Weave the Land de La Migration.

Mathieu Dochtermann