Faire corps : c’est ce qui sous-tend le travail de Liam Lelarge et Kim Marro, avec une nuance de taille, qui fait toute la saveur de ce duo.

Elles tournent en rond, et ce n’est pas peu dire. Tout au long de leur petite piste, à quelques centimètres des spectateurs installés autour, Liam Lelarge et Kim Marro entament une promenade collées serrées. Ça marche, ça trotte, et ça ne dévie pas de son cap : évoluer dans un enchaînement de portés acrobatiques allant toujours de l’avant, sans cesse en contact l’une avec l’autre, constamment dans la recherche de la boule que pourraient former leurs deux corps. Emmêlements, enchevêtrements, torsions, toutes les possibilités sont déployées, pourvu que l’avancée progresse. Leur lien est celui de l’essai, de la tentative, de l’expérience qui a lieu sous nos yeux, dans l’effort non feint, dans le raté joyeusement rattrapé, dans la complicité. Chaque nouvelle « figure » bouscule nos attentes quant à la grâce ou la virtuosité que l’on voudrait voir dans le porté. Le transfert de poids dans des positions plus incongrues les unes que les autres appelle à faire sortir ici un coude, là une jambe, déconstruisant l’image du corps vers une créature inconnue.

Les mille et une facettes de leur relation

On trouve aussi dans leurs évolutions un registre animalier, entre l’éléphant qui marche à l’amble, le crabe qui crapahute ou l’insecte qui fait sa mue. Les images sont nombreuses, tout comme les histoires que l’on peut se raconter de ces deux personnes, inexorablement liées, intimement vouées à exister dans l’invention de leur relation de corps, dans le soutien mutuel, dans le transport commun. C’est presqu’une fusion qui advient, tant leur énergie se mêle vers un objectif unique dont elles seules connaissent la motivation. Petit à petit, la boule devient un jeu, une façon d’être dans leur monde qu’elles transforment. L’autre talent de Kim Marro, que nous ne dévoilerons pas, apporte encore une autre échappée imaginaire à la fin du duo, où la matière brute s’enjolive sous nos yeux pour prendre de multiples facettes.

Nathalie Yokel