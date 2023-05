Festival du Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare

Au cœur du Bois de Boulogne, le Théâtre de Verdure, dirigé par Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, accueille une programmation à ciel ouvert pendant tout l’été.

Dans le jardin du Pré Catelan, en plein Bois de Boulogne, le Théâtre de Verdure offre un écrin végétal à une programmation variée. Ce festival, qui allie art et nature, amorce le dialogue entre explorations artistiques et perspectives écologiques. Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, codirecteurs du Théâtre Irruptionnel, sont à la tête du festival depuis fin 2021. Ils revendiquent le souci d’un travail de territoire, une accessibilité des spectacles programmés à tous les publics et le choix d’œuvres provoquant la joie et l’enthousiasme. Compagnies confirmées et artistes émergents dialoguent avec le lieu, autour de textes classiques et d’écritures contemporaines. Cette année, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre présente un conte haletant, Les deux frères et les lions, retraçant le destin de deux enfants pauvres devenus milliardaires. Audrey Bonnet crée Hamlet. Des concerts éco-responsables sous les étoiles, des lectures d’auteurs d’aujourd’hui, des journées à thème (les Irruptionnantes) et la création de la pièce de Mathieu Genet par la Troupe d’été, composée des voisins et riverains du Bois, complètent le menu des réjouissances.

Catherine Robert