En 15 concerts, l’édition 2026 de Piano aux Jacobins balaie, avec le regard singulier qui est celui du festival depuis plus de quatre décennies, le paysage pianistique. Entre grands noms reconnus et talents, jeunes ou confirmés, plus rares en France.

Figure reconnue du piano espagnol, Javier Perianes ouvre le 47e festival avec une mise en miroir entre Chopin et Falla. Le lendemain, le 9 septembre, la jeune Magdalene Ho présente un programme éclectique de Haendel à Satie. Le 10, la Turque de 18 ans Ilyun Bürkev mêle la Sonate de son compatriote Saygun à un condensé du grand répertoire. Ignasi Cambra incarne la relève du piano ibérique et interprète Mozart, Schubert et Grieg, le 24. Autre valeur montante, Nabeel Hayek prépare, pour le 28, un récital ambitieux avec la Sonate n°30 de Beethoven, la n°7 de Scriabine, et des pages de Liszt, Albéniz et Messiaen. Le 17, Anna Petrova-Forster ressuscite des Impromptus et Rhapsodies de Voříšek, né en Bohème en 1791, et, le 18, Elisabeth Pion défend, avec le soutien de Bru Zane, un panorama de compositrices. Le 11, Vadim Kholodenko joue Trois Préludes de Lyatoshinsky, un maître post-romantique de son Ukraine natale. Le 15, Pierre-Laurent Aimard tresse les Játékok de Kurtág avec Bach pour le centenaire du compositeur hongrois, auquel rend également hommage Jonathan Bliss le 29, tandis que, le 25, Nicolas Stavy fait dialoguer Liszt et Schnittke. C’est avec un fidèle, Jean-François Heisser, que se referme une édition 2026 qui compte deux soirées jazz et une rencontre entre piano et hip-hop.

Gilles Charlassier