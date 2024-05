Festival RéciDives, entre théâtre visuel et marionnette

Le festival RéciDives aura lieu du 10 au 13 juillet 2024. Consacré au théâtre visuel, à la marionnette et aux arts associés, il offre une ambiance familiale couplée à une programmation exigeante.

Le théâtre d’objet sera à l’honneur : l’une des deux compagnies mises en avant, la Cie Matiloun, le mêle aux arts plastiques et à la musique pour proposer des œuvres délicates. On note également le retour de la Cie à avec Un beau jour, portrait impressionniste de la chanteuse Barbara, et une création de la Barbaque Cie, Mercredi c’est sport, qui suit un personnage peu coopératif. La marionnette et le théâtre visuel sont évidemment bien représentés : ainsi de la Cie Morbus Théâtre qui propose des œuvres exigeantes et engagées. On ne manquera pas le génial Impavides bretons de la Cie La Mandale ni La renverse, nouveau spectacle de la Cie Les Ombres portées. Parmi les créations récentes on remarque le très maîtrisé Terreur d’Antonin Lebrun, le malin Castelet is not dead de la Cie Arnica ou le surprenant On aurait dit de la Cie Permis de construire.

Mathieu Dochtermann