Chaillot Expérience #9 : À vos marques, prêt, Chaillot !

Dans les starting-blocks pour faire la part belle aux J.0., le Théâtre National de la Danse a concocté un programme 100 % sport pour son dernier Chaillot Expérience de la saison.

Football et montagne sont particulièrement à l’honneur, d’abord avec deux conférences spectaculaires tout en fantaisie de l’autrice et comédienne Hortense Belhôte : Une histoire du football féminin puis Et la marmotte ? Ballon rond encore avec Le Tir Sacré de la chorégraphe Marine Colard, qui en duo et non sans humour, nous fait revivre petits et grands moments des commentaires sportifs. Quant à Marco D’Agostin, il revisite entre danse, théâtre et performance dans First Love la triple victoire de la skieuse Stefania Belmondo aux J. 0. de 2002.

Corps en Mouvement sur la Colline de Chaillot

Et puisque le breaking est cette année discipline olympique, le hip-hop est bien évidemment lui aussi présent, avec une conférence dansée par les Boogie Lockers, un Battle Junior imaginé par l’incontournable Juste Debout suivi d’une boom pour s’essayer aux danses urbaines. Chaillot ne sera pas le seul établissement à régler sa montre à l’heure des J. O. puisque les autres membres de la Colline des Arts proposeront eux aussi différentes animations. On pourra ainsi découvrir notamment des arts martiaux au musée Guimet ou du skate au Musée d’Art Moderne.

Delphine Baffour