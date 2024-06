VIDÉO – Olympiade Culturelle 2024 : un élan collectif orchestré par les artistes, qui mêle arts et sport

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 débutent bientôt. Mais un autre événement pas moins important et de grande envergure a lieu depuis déjà plusieurs mois, tout autour de vous et dans toute la France : c’est l’Olympiade Culturelle. Théâtre, danse, cirque, musique, sous l’égide du CIO et de sa représentante pour Paris 2024 Dominique Hervieu, les artistes du spectacle vivant pensent le sport depuis leurs disciplines.

Alors, quel mariage pour l’art et le sport ? Nous avons interrogé Denis Podalydès, Rachid Ouramdane, Tatiana-Mosio Bongonga, Alexandros Markeas et Agnès Pelletier, toutes et tous programmés dans l’Olympiade Culturelle.

Une vidéo de Louise Chevillard