Festival de La Chaise-Dieu 2024

La 58e édition offre une programmation très ouverte dans l’abbatiale et toute la Haute-Loire.

C’est un événement qui ouvre le premier week-end : la création mondiale du Répons du baptême de Thomas Lacôte. Comme le souligne le compositeur, ce sacrement qui marque l’entrée dans la vie chrétienne n’a jamais connu de véritable mise en musique. La sienne répondra, avec le même effectif, au Requiem de Fauré interprété par Mathieu Romano à la tête du chœur Aedes et des Siècles, orchestre que l’on retrouvera deux fois avec François-Xavier Roth, entre Vienne (Schoenberg, Mahler) et Paris (Saint-Saëns, Ravel). L’Orchestre national de Metz (dans le Requiem de Mozart), ceux de Lyon (Grieg), de Lille (Weinberg, Prokofiev et Brahms puis la Symphonie fantastique de Berlioz) et d’Auvergne (Bach avec David Fray au piano) résonneront dans l’Abbatiale Saint-Robert, où l’Orchestre Consuelo de Victor Julien-Laferrière poursuit son intégrale Beethoven. Une riche programmation vocale et chambriste (dont l’intégrale des quatuors de Fauré) complète le festival à l’Auditorium Cziffra et dans les communes alentour.

Jean-Guillaume Lebrun