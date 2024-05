Festival Chopin à Bagatelle

La 39e édition du festival met à l’honneur la danse, qui habite la musique de Chopin : valses, polonaises ou mazurkas résonneront avec les pages choisies par les pianistes invités, parmi lesquels de nombreux jeunes talents à découvrir.

Avant son récital d’ouverture lors de ce 39e festival Chopin à Paris, le jeune pianiste ukrainien Illia Ovcharenko (né en 2001) est précédé d’une bien élogieuse réputation. Son programme, en tout cas, ne manque pas de panache : il encadre les Trois valses op. 30 et la Polonaise « héroïque » de Chopin par trois sonates de Scarlatti, miniatures à timbrer et rythmer, et par la labyrinthique Sonate en si mineur de Liszt. Avec le second concert aux chandelles, le 24 juin, le thème de la danse, choisi pour cette édition par la directrice du festival Ariel Paszkiewicz, se distingue plus nettement : sous les doigts de Gaspard Dehaene, trois polonaises, la Valse op. 18 et les Quatre mazurkas op. 24 apportent leurs rythmes variés, avant une deuxième partie plus tournées vers l’expression des sentiments autour de Chopin et Liszt.

Les danses sublimées par Chopin

C’est cependant Ingmar Lazar (né en 1993) qui, le 2 juillet, illustre le mieux ce fil conducteur. Polonaise-Fantaisie op. 61, Nocturnes op. 48, Mazurkas op. 59, Valse op. 42 : toutes les danses sublimées par Chopin sont là, reprises en écho par trois pièces de Liszt et, entre les deux, les très rares Trois morceaux de ballet d’Anatoli Liadov. Ismaël Margain (le 4 juillet) remonte quant à lui jusqu’à Bach et Rameau, traquant les menuets chez Mozart et Schubert également, avant de faire dialoguer les Impromptus de Chopin et Fauré. Le 6 juillet, Eryk Parchański et Krzysztof Wierciński, jeunes pianistes polonais sélectionnés par l’Institut national Frédéric Chopin de Varsovie, se partagent le concert où Albeniz répond à Chopin. En clôture (le 7), Philippe Bianconi a choisi le mouvement des flots, de la Barcarolle de Chopin aux Jeux d’eau de Liszt et Ravel, un compositeur également mis à l’honneur par Arsenii Moon (1er juillet). Enfin, soulignons, outre le moment chambriste proposé par le violoncelliste Aurélien Pascal et Selim Mazari (Schubert, Rossini, Chopin, le 5), la traditionnelle journée « Piano à portes ouvertes » (le 23 juin à partir de 14h30, entrée libre) : sept jeunes pianistes se succèdent dans l’Orangerie dans des pièces de Chopin.

Jean-Guillaume Lebrun