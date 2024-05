« M.A.D ! Je te promets la forêt rebelle » de Joséphine Serre

Joséphine Serre emprunte le chemin de la fable et des énigmes poétiques pour interroger notre capacité à affronter la catastrophe. Excursion dans une ZAD sylvestre pour enraciner la résistance.

« La source d’inspiration de ce spectacle est la mort de Rémi Fraisse. Il n’est jamais nommé mais je suis partie de cet événement, la mort sur une ZAD d’un jeune homme de vingt ans, étudiant en botanique, et je me suis penchée sur la question des ZAD, ce qui s’y passe, le nouveau contrat social qui s’y déploie, mais aussi la criminalisation de ses militants et la répression violente qu’ils subissent. Pour aboutir à une question : en tant qu’humains blancs occidentaux, à quoi sommes-nous appelés face à l’effondrement du vivant ? Raconter une histoire me permet de rattacher cette question à des enjeux intimes. J’invente donc un frère et une sœur en conflit profond, l’histoire du deuil de la sœur et sa tentative de comprendre l’engagement de son frère. Dans cette quête, elle rencontre des figures qui l’amènent à une révolution profonde et très complexe.

Intime et politique

Parce qu’elles cherchent à protéger des milieux naturels, les ZAD s’inscrivent souvent dans la forêt : or, ce motif – essentiel dans le spectacle – est justement lié à la magie, aux métamorphoses, aux figures duales. Dans l’imaginaire médiéval en particulier et dans notre inconscient collectif occidental en général, la forêt mène ceux qui s’y perdent vers une révélation d’eux-mêmes. Je navigue entre des motifs réels et des figures plus oniriques. J’essaie de donner la parole aux arbres, j’invente un chien intercesseur. Le texte se situe entre document et poème lyrique, légendaire fantastique et concret. Terre sur le plateau, révélation d’arrière-plan dans la profondeur de la salle, chœur des gendarmes, des insurgés et des arbres, projections vidéo et musique (la présence et la musique live de Frédéric Minière est fondamentale) : ces mondes à défendre (M.A.D.) sont le lieu à partir duquel j’interroge ce que c’est d’être un humain à l’intérieur du désastre. »

Catherine Robert