Festival d’Aurillac, rendez-vous incontournable des arts de la rue

Le festival d’Aurillac aura lieu cette année du 14 au 17 août 2024. Depuis 1986, ce mastodonte constitue un rendez-vous incontournable pour les personnes qui apprécient les arts de la rue.

Le festival affirme sa dimension internationale en faisant un focus sur la Corée du Sud. La Cie Galmae, à cheval entre Marseille et Séoul, sert d’éclaireuse à 5 autres compagnies dont on découvrira le travail avec curiosité si on ne le connaît pas déjà : Cuckoo de Jahaa Koo, par exemple, a été présenté en France au Festival d’Automne en 2019. Les artistes internationaux ne viendront cependant pas que de Corée : en plus de Here I am, du palestinien Ahmed Tobassi, on pourra découvrir des créations venues du monde entier, comme par exemple Combustion, des belges Amaury Vanderborght et Cathy Blisson, ou Une Ombre vorace, de l’argentin Mariano Pensotti, créé en 2024 au Festival d’Avignon.

Des centaines de spectacles à découvrir

La création française n’est pas en reste. Ce sera l’occasion de découvrir le travail audacieux de jeunes compagnies de théâtre de rue, comme la Cie Notre Insouciance, qui présente Jouir, un spectacle sur le plaisir féminin. Mais tous les arts seront représentés : autre création de l’année, Tancarville, de la Cie G Bistaki, mélange ainsi théâtre gestuel, danse et manipulation d’objets. Et ainsi de suite. Entre la programmation IN et la programmation OFF, ce sont des centaines de spectacles à découvrir, dans tous les styles et pour tous les goûts.

