Avec sa nouvelle création jeunesse pour les 7 ans et plus, Ambra Senatore et son trio d’interprètes puisent de manière ludique dans notre quotidien et nos précieuses différences pour mieux nous inviter à construire et expérimenter un joyeux vivre ensemble.

Quel a été le moteur de cette nouvelle création jeunesse ?

Ambra Senatore : Lorsque j’ai pris la tête du CCN de Nantes, j’ai à de nombreuses reprises été invitée à des rencontres ou des conférences sur la parité, dans lesquelles on me demandait de me positionner en tant que femme directrice. Or, pour moi qui ai grandi dans une famille où mon père et ma mère assumaient l’un et l’autre les tâches du foyer sans que cela soit même discuté, ça n’était pas une question. Je me rendais compte que mon expérience était loin d’être partagée par tous, et cela m’a donné envie de travailler sur ce sujet de l’égalité homme-femme au sein de l’institution scolaire, au primaire et au collège, et de faire un spectacle destiné à la jeunesse sur ce sujet. Finalement le thème s’est élargi à l’égalité des chances d’une manière plus générale, au vivre ensemble quels que soient nos différences, notre genre ou nos origines.

« Le Moulin des Autres est un trio, dans lequel un danseur, une danseuse et une régisseusse forment une petite communauté. »

Comment cette notion de vivre ensemble se traduit-elle sur scène ?

A.S. : Le Moulin des Autres est un trio, dans lequel un danseur, une danseuse et une régisseuse forment une petite communauté. Ils sont accompagnés du public puisque comme dans tous mes spectacles celui-ci ne reste pas passif. Spectatrices et spectateurs sont autant d’autres avec qui jouer, se confronter. Dans le mouvement des corps, nous avons travaillé sur comment s’accompagner, se soutenir, se dépasser, avoir des rythmes différents ou similaires, s’éloigner et se retrouver, être à l’unisson. Si j’en suis l’autrice, cette pièce est vraiment un travail collégial, nous avons beaucoup discuté et cherché ensemble.

Propos recueillis par Delphine Baffour