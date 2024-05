Festival de Châteauvallon édition 2024

Double privilège : ceux qui passent l’été du côté de Toulon ont en plus la chance de pouvoir assister au Festival de Châteauvallon.

Le Festival de Châteauvallon se tient un peu à l’écart de Toulon, sur une colline boisée qui domine la mer, cadre idyllique de soirées qui vont rythmer l’été varois pour la 59ème fois. Le jeune âge sera pourtant bien représenté avec notamment le touchant et délicat Partie de Tamara Al Saadi ou le retour au hip-hop de Jann Gallois dans son In situ. La danse a la part belle dans cette édition avec également le ballet Béjart et Anne Teresa de Keersmaeker, mais le festival s’ouvre avec deux opus produits par l’Opéra de Toulon, Cavalleria Rusticana & Pagliacci. Musique et cirque sont également au programme d’un festival éclectique dans lequel on ne manquera pas non plus Jacques Bonnaffé à la tête d’une performance déambulatoire à travers la pinède signée par Clémence Kazémi et Marco Giusti (Quatre îles, un archipel).

Eric Demey