Escale francilienne de « La Nomad House » à la Cartoucherie

C’est un événement culturel d’un genre nouveau : la Nomad House va parcourir 6 pays euro-méditerranéens d’avril à juillet 2024 pour offrir gratuitement deux spectacles, des animations, des conférences et une exposition. L’escale francilienne aura lieu du 5 au 9 juillet à la Cartoucherie.

Quel est le point commun entre la France, la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et la Tunisie ? L’une des réponses est la Nomad House : un projet transdisciplinaire et transnational, un Centre Culturel itinérant qui circule entre les pays participants pour venir questionner le phénomène migratoire, et réaffirmer sa place centrale dans l’histoire de l’humanité. L’ambition est de créer un espace d’empathie et de réflexion autour de son objet, de proposer de multiples entrées pour le saisir dans sa complexité. Ainsi une conférence est-elle organisée sous l’égide de l’Université de Liège : Femmes en mouvement : parcours migratoires et expressions artistiques, une rencontre qui mettra en dialogue les migrations féminines et l’expression artistique. Elle se déroulera le 6 juillet de 10h30 à 12h45, au Musée National de l’Histoire de l’Immigration. Le lendemain, un village associatif à la Cartoucherie permettra aux ONG invitées d’expliquer leur action et de proposer différentes animations.

Saisir intellectuellement et sensiblement le sujet des migrations

Le point focal de ces 5 journées reste le théâtre, avec deux pièces permettant chacune de mettre en lumière des aspects de la migration. Le Songe d’abord est une réécriture du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare par la compagnie de théâtre Les Nouveaux Disparus. C’est une œuvre pluridisciplinaire – théâtre, danse, cirque… – qui déplace la focale du récit sur un groupe de migrants en détresse accueillis par une troupe de théâtre. Des représentations ont lieu tous les jours du 5 au 9 juillet. En parallèle, une exposition photographique intitulée Beyond Borders, créée par la photojournaliste Serena Magnolia Gatti, montre une partie des obstacles rencontrés par les migrants sur la route de l’Europe. En sus, un second spectacle est représenté à la Cartoucherie : Les filles de la mer par Artistique Théâtre, proposition pluridisciplinaire alliant théâtre, danse et performance. Elle met en scène le récit de quatre femmes, d’origines et de cultures différentes, qui vont se trouver sur les routes de l’exil et dont les destins se croiseront finalement. Trois représentations sont prévues les 5, 6 et 7 juillet.

Mathieu Dochtermann