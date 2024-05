Le Festival de Marseille met le feu à la cité phocéenne

La flamme est passée mais ne s’éteint pas pour autant. Dès le 14 juin, le festival de Marseille reprend le flambeau pour mettre le feu à la cité phocéenne.

Impossible de citer exhaustivement les 31 propositions artistiques, dont 24 spectacles et performances, parmi lesquels 7 créations, qui se déploient lors de ces 3 semaines de festival à Marseille. Quelques grands noms jouent leur rôle de phare. Une nouvelle création d’Anne Teresa de Keersmaeker en compagnie de Radouan Mriziga (Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione) ou, plus local mais pas moins populaire, le collectif la Horde qui présente son tout nouveau Age of content dansant sur le virtuel….. Mais un festival, c’est plus que des chiffres et des noms, c’est aussi un esprit. Celui du Festival de Marseille est résolument jeune, international et contemporain, en prise avec les luttes émancipatrices et ouvert à des formes aussi originales qu’un opéra maritime de Benjamin Dupé ((f)riou(l)).

Eric Demey