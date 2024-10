Festival Born to be a live au Manège de Reims

Le festival impertinent du Manège de Reims rempile pour une année avec de nouvelles pièces audacieuses, pluridisciplinaires et festives.

Indiscipliné et refusant les catégories, le festival Born to be a live revient avec une programmation audacieuse où la fête et les identités sont souvent à l’honneur. En témoigne c’est comme ça que don quichotte décida de sauver le monde, la version féministe du célèbre roman de Cervantès de Marinette Dozeville peuplée de chevaleresses du futur. L’acrobate Sabrina Sow s’y illustre dans un duo avec deux juments dans la bête et l’animale, qui explore l’identité noire et la relation aux animaux pour questionner les rapports de domination. À découvrir aussi l’exbérant Pour sortir au jour d’Olivier Dubois mais aussi l’aquatique Out of the blue de Frédéri Vernier, Sébastien Davis-VanGelder. Toujours aussi festif, il accueille le cabaret drag Les Douze Travelos d’Hercule qui démonte les stéréotypes en chanson, et les métamorphoses d’Arthur Perole dans le solo nos corps vivants, qui clôt le festival sur le dancefloor avec le spectacle participatif et festif La boum boum boum.

Belinda Mathieu