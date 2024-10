« Skinless » de Théo Mercier

À La Villette, le metteur en scène et plasticien Théo Mercier fait émerger la sensualité, l’amour et le romantisme d’un tas de détritus.

Il questionne nos héritages visuels tout en pointant les dysfonctionnements du monde. Plasticien et metteur en scène repéré, Théo Mercier révèle sa dernière pièce, Skinless : une étreinte dans une mer de déchets, peuplée de personnages vêtus de costumes en latex, qui évoluent en se glissant dans les cartons et papiers compressés. Ce décor de détritus, renouvelé grâce aux décharges locales, devient le lieu de l’émergence d’une sensualité et d’amour où s’illustrent trois performeurs, dont l’un semble surveiller les deux autres : Bruno Senune, Maxime Thébault et Aurélien Vieillard. Dans Affordable Solution for Better Living (2018) il questionnait la quête d’un bonheur factice avec le danseur et chorégraphe Steven Michel. ici, il nous raconte « la genèse dégénérée d’une histoire d’amour aussi infertile que transgressive ».

Belinda Mathieu