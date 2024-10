Hofesh Shechter reprend From England with love, pièce pour la jeune et brillante compagnie Shechter II. Une ode sombre et percutante aux paradoxes britanniques, par une jeunesse sans illusion.

Huit danseurs et danseuses vêtus d’uniformes de collège anglais se tiennent sagement debout au milieu de la scène. L’obscurité semble déchirée par un puit de lumière qui éclairerait leurs visages d’un halo divin. Lentement leurs bras se mettent en mouvement, forment une couronne, redescendent telles des feuilles se laissant porter par le vent, dessinent une larme sur leurs visages. L’un d’entre eux commence à s’agiter, à jurer, avant que ne résonne le fracas d’un orage. Fracas annonciateur de ce qui va suivre puisqu’une heure durant, cette jeunesse va aller et venir entre ordre et chaos, corps corseté et grappes débridées, saluts royaux et gestes d’une grande violence, saut de chats et marches titubantes, des noirs soudains – les lumières de Tom Visser sont magnifiques – découpant le temps et séparant les deux faces d’une même médaille nommée Angleterre.

Une jeunesse égarée

Avec From England with love, Hofesh Shechter nous dit vouloir chanter « une ode à ce pays complexe et magnifique » qui lui tient lieu de terre d’accueil. Il en sculpte les paradoxes entre des traditions séculaires personnifiées par un monarque chef d’État et gouverneur suprême de l’Église, et une modernité rebelle qui fit du Royaume-Uni le berceau des Sex Pistols. La jeunesse entravée et parfois arrogante qu’il met en scène s’agite frénétiquement – les huit danseurs et danseuses de Shechter II, triés sur le volet parmi plus de 1200 prétendants internationaux, sont remarquables – sur une bande son qui pulse et mêle intelligemment à la musique baroque d’Henry Purcell un rock engagé. Cette jeunesse se révèle plus égarée que joyeusement contestataire, plus encline à une débauche désespérée qu’à l’innocence d’une fête adolescente, comme en témoignent de nombreuses scènes de violence, du mime de tirs à la dévoration. From England with love, une dédicace avec un talent chorégraphique toujours renouvelé mais sans illusion.

Delphine Baffour