Le metteur en scène Mathieu Bauer donne à découvrir dans un spectacle de théâtre musical Ayn Rand (1905-1982), grande icône de l’ultralibéralisme américain, méconnue en France.

« Ayn Rand, c’est la Che Guevara du libéralisme, totalement fascinée par « la vertu de l’égoïsme ». Elle a écrit une mythologie qui n’existait pas pour le capitalisme. Bien que méconnue en France, c’est elle qui a vendu le plus d’ouvrages aux États-Unis après la Bible. Elle a écrit des romans centrés sur des personnages individualistes, notamment The Foutainhead (La Source vive), éclairant le parcours d’un artiste architecte intransigeant, et La Grève, dans lequel des chefs d’entreprise font grève contre le gouvernement. Puis elle a constitué une fondation pour diffuser sa « philosophie ». Une partie des élites et du monde politique s’est retrouvée en elle. Reagan, par exemple, et aujourd’hui Trump qui a la même coiffure que le héros de La Grève, ou encore Jeff Bezos. Elle est en faveur de l’individu, qui doit se forger tout seul et se suffire à lui-même, rejette fortement l’intervention étatique. C’est vraiment la papesse du self made (wo)man.

Individualisme forcené vs réponse collective de l’orchestre

C’est le musicien et compositeur Sylvain Cartigny, complice de longue date, qui adapté avec moi l’essai de Stéphane Legrand consacré à Ayn Rand. Cette dernière est une figure facile à critiquer en même temps qu’elle tient un discours potentiellement très séduisant. En tant que libertarienne, elle est aussi révoltée, athée, anti raciste et féministe, farouchement pour la liberté. Nous avons donc décidé de porter sa parole, parfois ambivalente, parfois insoutenable, sur le plateau. La pièce évoque son enterrement avec tous ses amis et ennemis qui viennent la voir, un peu comme l’enterrement d’Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus. Emma Liégeois qui a un physique de femme fatale de film noir américain endosse son rôle. Elle évolue dans son mausolée transparent tandis que l’orchestre construit une réponse musicale à l’opposé d’Ayn Rand. L’orchestre est un collectif, où il faut s’accorder, s’écouter, faire des compromis. Soit une entité complètement à l’opposé d’Ayn Rand. »

Propos recueillis par Eric Demey