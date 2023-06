La compagnie Les Estivants, en digne héritière de l’Illustre Théâtre, s’inspire du roman de Boulgakov pour une saga moderne sur tréteaux, joyeuse, tumultueuse, extravagante et populaire.

« Tout a commencé avec notre premier spectacle, qui a été un échec ! Incomprise par les professionnels de la profession, je propose à mon équipe de partir sur les routes à l’été 2019 avec notre caravane, pour jouer dans les campings. Pendant notre tournée, je découvre Le Roman de Monsieur de Molière de Boulgakov et je commence à m’identifier à Molière, parti lui aussi sur les routes après des échecs à la capitale. J’ai vu dans cette cocasserie le sujet d’un spectacle, en me demandant comment le XVIIème siècle pouvait encore résonner au XXIème. Quand le véritable âge d’or de Molière a-t-il eu lieu ? Pendant les années d’errance ou à la cour ? Je ne sais pas ; mais ce que je sais, c’est que la fougue, l’énergie punk, la jeunesse des débuts, porteuses de tout le sel de la démarche, correspondent à ce que je cherche et à ce que nous vivons.

Molière, mais pas que…

Le roman de Boulgakov, plusieurs biographies, dont celle d’Alfred Simon, le film d’Ariane Mnouchkine, m’ont offert le canevas d’une trame narrative, à partir de laquelle j’ai réécrit et confronté mes idées au plateau, en cherchant à représenter cette vie avec les outils d’aujourd’hui, ce qui nous a conduits à des clins d’œil à notre propre situation de comédiennes et de troupe. On retrace toute l’histoire de Molière, de sa naissance à sa mort. Certains passages permettent de raconter des épisodes personnels, et la contemporanéité est aussi soutenue par les choix esthétiques, notamment ceux des costumes. Disons qu’à la fin, le cocktail est fait à 80% de Molière et à 20% des Estivants, et l’on s’amuse avec les anachronismes et les digressions. Les cinq comédiennes échangent leurs rôles au fil de la représentation. Tout l’esprit du théâtre de tréteaux est là : une installation trifrontale, des lumières rares et des bruitages faits à vue, comme les changements de costumes. Nous jouons un peu à la manière de Philippe Caubère, acteur décor qui porte à lui tout seul toutes les situations. L’essentiel est aussi d’interroger cette utopie de troupe et la capacité à tenir son idéal toute sa vie. Peut-on encore y arriver aujourd’hui ? J’avais envie de poser ces questions, et finalement, aussi, de raconter l’histoire du théâtre. »

Propos recueillis par Catherine Robert