Sous-titrée « un cri de l’âme, une conférence gesticulée pour la santé mentale et la justice sociale », le seul en scène écrit et porté par Essé Messan est un spectacle militant. Entre récit émotionnel personnel et collectif, il est une invitation à agir pour une société plus juste.

C’est le récit d’une femme noire, maman solo, issue d’un milieu populaire, foudroyée par un violent burn out. « C’est aussi une révolte contre le silence qui pèse sur les violences systémiques, racistes, sexistes, classistes et validistes pour créer un espace de guérison pour les victimes et ceux qui offrent leur écoute. » note l’autrice et comédienne Essé Messan. Le seul en scène engagé, sans concession, privilégiant « une expression authentique, douce et sincère », convoque des figures panafricaines et des autrices afroféministes pour éclairer ces luttes contemporaines, pour favoriser une compréhension collective afin d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens