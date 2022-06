C’est Lalamour !

Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine alternent a cappella et instruments insolites pour rendre hommage à l’amour et à la chanson française. Divertissant, euphorisant et populaire.

« Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure. » : les Divalala sont de retour, pour un troisième spectacle fait de reprises allègres et décalées des grands tubes de la chanson française. Elsa, Alain Chamfort, Claude Nougaro, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Soprano, Demis Roussos, Cora Vaucaire, Hervé Vilard, Alain Bashung : les trois pétulantes comédiennes et chanteuses leur empruntent leurs plus grands succès pour « un spectacle kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini ». Ukulélé, flûtes, kalimba, pad, balafon, xylophone et guitare-clavier accompagnent leurs voix étincelantes et leur présence spirituelle et cocasse pour une exploration fantaisiste du pays du Tendre.

Catherine Robert