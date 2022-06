Explosif, une comédie musicale contemporaine mise en scène par Lisa Wurmser d’après Les Bacchantes d’Euripide

Lisa Wurmser, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Le Théâtre de la Véranda, présente une réécriture contemporaine des Bacchantes d’Euripide. Intitulée Explosif, cette pièce de l’autrice roumaine Elise Wilk nous transporte dans un lycée et s’offre à tous les publics, à partir de 11 ans.

C’est l’histoire d’une génération en crise, d’adolescentes et d’adolescents qui fréquentent le même établissement scolaire, qui s’aiment, se disputent, se heurtent, se jalousent… Prenant pour modèle Les Bacchantes d’Euripide, la pièce écrite par la jeune Roumaine Elise Wilk transforme Thèbes en lycée du XXIème siècle. Dionysos devient le jeune Denis, nouvel élève dont l’arrivée provoque des tumultes. Penthée, le roi de Thèbes, devient le délégué de classe, qui refuse de se soumettre au pouvoir du charismatique Denis. Quant à Agavé, la mère de Penthée, elle est ici psychologue scolaire. Le Proviseur (le coryphée), La Femme de ménage (le devin Tirésias) et d’autres élèves (La Plus Belle Fille de la Classe, La Première de la Classe, La Fashion Victime, Le Garçon Triste – les Bacchantes) sont les autres personnages de cette tragédie grecque métamorphosée en comédie musicale contemporaine.

Une comédie musicale contemporaine

« Explosif décrit la vie d’un lycée aujourd’hui sous la forme d’un album de musique à l’esthétique pop, révèle Lisa Wurmser. Les thèmes du harcèlement scolaire, de l’obsession de l’image et des réseaux sociaux sont abordés ici avec profondeur, mais aussi avec un humour décalé. » Tragi-comédie de l’adolescence, le texte d’Elise Wilk « crée une polyphonie originale et inventive qui lui confère une portée universelle », déclare la metteuse en scène. Interprété par Zacharie Feron, Valérie Haltebourg, Matisse Humbert, Pierre Lefebvre Adrien, Diana Sakalauskaité et Pascal Vannson, Explosif se déploie comme une partition théâtrale. Une partition faite de mots et de musiques (composées par Eric Slabiak) qui propose « une réflexion lucide et poignante sur les effets de l’autorité, de la pression de la performance scolaire et du manque de communication dans la famille ».

Manuel Piolat Soleymat