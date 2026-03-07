Les apprentis de l’ESCA d’Asnières s’essaient à la comédie musicale, occasion de montrer la complémentarité de leurs talents en un spectacle qui illustre les affres de la jeunesse actuelle.

Après avoir successivement demandé à Samuel Gallet, Pauline Sales et Fabrice Melquiot d’écrire une œuvre originale pour les étudiants du Studio | ESCA, Tatiana Breidi et Paul Desveaux, codirecteurs de l’école, ont choisi cette année Joris Mugica, apprenti sortant de cette école, pour écrire une dystopie antifasciste inspirée du Cabaret de Bob Fosse. La jeunesse du dramaturge lui offre d’être en phase avec les préoccupations d’une génération particulièrement sensible aux revendications égalitaristes. Si le texte se plaît à jouer des tics et des expressions du parler actuel, faisant ses gammes avec plus ou moins de bonheur sur tous les niveaux de langue, il fait aussi la part belle aux inquiétudes politiques du moment. On est donc à Paris en 2032, le président de la République se prénomme Jordan, ratonnades, pogroms, traques des homosexuels, déportation des migrants et autres sinistres crimes occupent les sympathisants du pouvoir en place, pendant que d’autres viennent applaudir, à Pigalle, les freaks forts en gueule du Kabarett Klub.

Un entraînement plein d’entrain

La cheffe de chant Maria Laura Baccarini, le chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq, Marc Chalosse aux arrangements musicaux, Baptiste Znamenak aux costumes et Laurent Schneegans aux lumières, offrent aux apprentis, accompagnés par les musiciens Emiliano Begni et Marc Chalosse, l’occasion de jouer, chanter et danser dans ce cabaret aux accents queer, romanesques et gauchistes. Ambre Brisset incarne avec un talent prometteur Georgina, la Emcee de la troupe ; Jade Désirée brille en Zélie Rosange, l’étoile autour de laquelle gravitent Charlotte Bombana, Suzanne Dauthieux, Titouan Garbay, Abigaëlle Janssens-Rivallain, Ayşe Kargili, Néhémie Kokodé, Blaise Jouhannaud et Victor Letzkus-Corneille. Mention spéciale pour Nicolas Dépée-Martin, dans le rôle de Louvin, le plombier : le jeune comédien est confondant d’aisance et de justesse, et semble d’ores et déjà promis à une carrière théâtrale remarquable au terme de l’apprentissage à l’ESCA. La jeunesse encadrée par Tatiana Breidi et Paul Desveaux est méritante et traverse avec entrain ce spectacle.

Catherine Robert